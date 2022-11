Unitas Sciacca, gli studenti potranno andare gratis allo stadio per la partita con il Pro Favara

Nuova iniziativa per avvicinare i giovani allo sport da parte dellaa società sportiva Unitas Sciacca. Domenica 13 novembre alle 14,30, in occasione della partita tra Unitas e Pro Favara, valevole per la decima giornata del campionato di Eccellenza, saranno ospiti allo stadio Gurrera gli studenti delle quinte classi dell’istituto Fazello di Sciacca e Menfi.

Per accedere gratuitamente alle gradinate dello stadio basterà che gli studenti interessati si presentino all’ingresso con un loro documento d’identità ed una certificazione di iscrizione e frequenza al quinto anno.