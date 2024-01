Licata, Romano deluso dopo il ko col Canicattì: “Colpe mie, siamo in grande difficoltà”

"Sono il primo responsabile di questo momento negativo: ci manca fame, attenzione, la giusta concentrazione in campo".

Pippo Romano, tecnico del Licata, non usa giri di parole per fotografare l'attuale momento dei suoi: nel pomeriggio una pesante sconfitta, a Ravanusa, nel derby contro il Canicattì.

Un 3-0 netto, che non lascia scampo a grandi attenuanti o alibi. Ne è convinto anche il tecnico, amareggiato a fine partita: "Non siamo più quelli di qualche mese fa - ha tuonato Romano - sicuramente manca brillantezza. C'è poco da dire, è anche difficile da spiegare concretamente cosa stia vivendo la squadra. Devo trovare la soluzione e non è affatto facile ricercarla. Siamo in grande difficoltà, commettiamo troppi errori. Il rigore sbagliato, il rosso regalato, le criticità in fase di costruzione: tutti dobbiamo fare un esame di coscienza. La classifica è ancora rassicurante, il periodo no. Le prestazioni sono al di sotto del nostro livello e valore, dobbiamo invertire il trend negativo il prima possibile. Continuando così siamo in grado di perdere anche con l'ultima in classifica, con tutto il rispetto per loro. Manca l'aggressività e la determinazione di inizio campionato - ha concluso Romano - dobbiamo riflettere attentamente sul momento".