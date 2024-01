Unitas Sciacca, preziosa vittoria in trasferta: battuto 1-0 il Misilmeri

L'Unitas Sciacca di Angelo Galfano torna dal Giovanni Aloisio di Misilmeri con l'intera posta in palio: i neroverdi ottengono bottino pieno in trasferta, battendo la Don Carlo 1-0. Un successo prezioso per i neroverdi, che salgono così a quota 24 punti in classifica.

E' la rete di Seckan, giunta al 75', a decidere il match.

La prima frazione di gara è stata sostanzialmente equilibrata, entrambe le formazioni hanno provato ad orchestrare azioni pericolose. Il 4-3-3 di Galfano si rivela proficuo, visto che i padroni di casa vanno in difficoltà sugli esterni.

Nella ripresa i neroverdi spingono sull'acceleratore, provando ad attaccare con maggiore insistenza. Al 75' è Seckan a portare avanti gli uomini di Galfano, è sua la rete che sblocca l'equilibrio. Nei minuti finali i biancorossi provano a riversarsi in avanti alla ricerca del pari ma la difesa saccense tiene bene e porta a casa un prezioso successo.