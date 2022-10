Pro Favara, al Fiorilli di Casteldaccia secondo successo consecutivo: decide un eurogol di Calagna

Allo stadio Fiorilli di Casteldaccia la Pro Favara ottiene un importante successo: battuti i padroni di casa per 1-0, rete decisiva di Calagna al 38' del primo tempo.

Prima sconfitta casalinga per il Casteldaccia di mister Mineo, oggi in difficoltà al cospetto della formazione gialloblu. Con questi tre punti il Pro Favara sale a quota 12 in classifica, a sole 4 lunghezze dalla capolista Akragas. Secondo successo consecutivo per Catalano, che sembra aver rivitalizzato la squadra. L'allenatore ha esordito in panchina domenica scorsa contro la Nissa, vincendo per 3-1. Oggi l'importante vittoria a domicilio in provincia di Palermo, su un campo abbastanza ostico e difficile.

Catalano si affida ai seguenti undici per cominciare la gara: Eyre, Caternicchia, Rizzo, capitan Bossa, Miano, Marino, La Piana, Calagna, Graziano, Fricano, Cammilleri. I gialloblu partono subito forte e al 3’ Calagna viene atterrato in area di rigore da un intervento abbastanza ingenuo da parte di Bertolino: per il direttore non ci sono dubbi, si va dagli undici metri. Sul dischetto si presenta La Piana che fallisce l’appuntamento con il gol, calciando fuori il penalty. Troppo angolata l'esecuzione di La Piana, Marra aveva comunque intuito.

Al 38’ si sblocca il match: la Pro Favara passa in vantaggio grazie ad un eurogol di Calagna, botta di prima intenzione da fuori area che batte Marra. Grande conclusione del calciatore gialloblu, incolpevole il portiere avversario: palla all'incrocio dei pali.

Nella ripresa i padroni di casa provano ad affidarsi alle invenzioni dei singoli, senza però trovare grandi idee. La Pro Favara è messa benissimo in campo e riesce a chiudere tutte le linee di passaggio ai granata. Nel finale timidi tentativi da paerte della formazione di Mineo, ma il risultato non cambia. Anzi, potrebbero essere gli ospiti a trovare il raddoppio con Fricano e Dembelè, imprecisi sotto porta. Secondo successo in trasferta della stagione per la Pro Favara.

Nel prossimo turno i gialloblu affronteranno in casa Marineo, oggi vittorioso in casa contro la Parmonval.