Canicattì, Pidatella vede il bicchiere mezzo pieno: "Siamo in difficoltà ma questo pari muove la classifica"

"Il gol è arrivato subito, poi abbiamo gestito: il loro pari ad un passo dalla fine del primo tempo ci ha un po' destabilizzato mentalmente".

Comincia con queste parole l'analisi post partita di Orazio Pidatella, tecnico del Canicattì, al termine della gara pareggiata 2-2 contro la Sancataldese.

"Nella ripresa comunque siamo riusciti a riprendere in mano il gioco - ha precisato Pidatella - i ragazzi hanno reagito bene anche dopo il loro sorpasso. Non abbiamo mai mollato, abbiamo spinto tanto: tutti hanno dato un grosso contributo a questo risultato. Le partite che non possiamo vincere non bisogna comunque perderle, quindi un pari è sempre qualcosa di positivo. La partita poteva anche essere persa, la Sancataldese ci ha graziato più volte. E' anche vero che nel primo tempo potevamo sfruttare meglio alcune situazioni di gioco. Fermiamo un'emorragia che andava bloccata, va bene così".

Il Canicattì in casa non è mai riuscito a vincere: "Il problema non è giocare in casa o meno - ha precisato Pidatella - siamo in difficoltà, abbiamo gli uomini contati. Fare la formazione è semplicissimo, serve effettuare delle valutazioni su determinati aspetti. Un'altra squadra, oggi, dubito avrebbe pareggiato contro questa Sancataldese. Il primo gol è frutto di un bel lavoro svolto, è chiaro poi che prendere gol alla fine del primo tempo ti demoralizza non poco. I miei ragazzi hanno dimostrato, talvolta in maniera confusionaria, che ci tenevano molto a recuperare la gara".