Canicattì, Pidatella commenta il derby: “Siamo stati bravi e coraggiosi”

"Siamo stati bravi e coraggiosi, sapevamo che il Licata sarebbe stato ferito dai recenti risultati ".

Orazio Pidatella, tecnico del Canicattì, analizza con queste parole la vittoria dei suoi nel derby contro il Licata: un 3-0 netto, senza appelli per la squadra di Romano.

"Siamo stati bravi in fase di non possesso - ha esordito Pidatella - poi abbiamo effettuato delle ottime ripartenze. Il gol è stato importante, sbloccare la gara è sempre fondamentale. Abbiamo meritato la vittoria, la rete iniziale ha dato ancora più spinta ai ragazzi. Abbiamo vinto al Saraceno, vero, ma tecnicamente giocavamo in trasferta dunque dobbiamo ancora "vincere" in casa. Prendiamo comunque questo successo, siamo consapevoli però che ci mancano diversi punti dalle gare interne. Lotteremo fino all'ultima giornata - ha concluso il tecnico - vogliamo ottenere la salvezza. È stata la vittoria del gruppo, come si suol dire: abbiamo dimostrato di essere una squadra solida".