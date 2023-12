Canicattì, l'ultima gara casalinga del girone d'andata si chiude con una sconfitta: la Reggina vince 1-0

I biancorossi non riescono ad invertire il trend negativo al Saraceno di Ravanusa: dall'inizio della stagione la squadra di Pidatella non ha mai vinto in casa, soltanto sconfitte o pareggi. Decide il match una rete di Bolzicco al 42'