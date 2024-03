Canicattì-Akragas, il derby è biancorosso: decide la rete al 92' di Raimondi

Il derby tra Canicattì ed Akragas viene vinto dalla squadra di Orazio Pidatella: gli uomini di Marco Coppa sconfitti 2-1 nel finale, decisiva la rete di Raimondi al 92'. Il successo biancorosso cambia la classifica: il Canicattì supera proprio l'Akragas e si porta a quota 34 punti, i biancazzurri rimangono fermi a 32.

Al Saraceno di Ravanusa una gara intensa ed a tratti emozionante, caratterizzata da diversi episodi. Al 3' Caramanno stende Salvia in area e per il direttore di gara è calcio di rigore per il Canicattì. Primo penalty stagionale per i ragazzi di Pidatella, dagli undici metri parte Bonilla che però si fa ipnotizzare da Sorrentino.

I biancorossi provano a rendersi pericolosi ma Sorrentino è attento; il Gigante cerca di orchestrare una manovra offensiva avvolgente ma non ci sono nitide occasioni da gol.

Nella ripresa la squadra di Coppa prova ad alzare il baricentro e a creare maggiore pressione sul portatore di palla avversario. Al 56', però, il Gigante rimane in dieci uomini: Rechichi reagisce dopo un contrasto di gioco e stende l'avversario con un calcio. L'arbitro non ha dubbi e manda negli spogliatoi il calciatore biancazzurro.

Al 65' Camara fa fallo su Litteri in area e per l'arbitro ci sono gli estremi per il calcio di rigore: dagli undici metri va lo stesso Litteri che angola bene e batte Testagrossa. L'Akragas passa in vantaggio ma il Canicattì non accusa il colpo e anzi prova a reagire subito. Al 74', sugli sviluppi di calcio piazzato, colpo di testa di Benjamin Loza che rimette in parità il match: esplode il Saraceno per il pareggio biancorosso.

Nel finale, al 92', il vantaggio dei padroni di casa: sugli sviluppi di calcio d'angolo di Sottile tocco vincente sotto porta di Raimondi. Negli ultimi minuti il risultato non cambia: il derby è biancorosso, il Gigante cade a Ravanusa.