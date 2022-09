Lo Sciacca si rinforza con Bellanca e Daniello: obiettivo playoff per i neroverdi

In un girone A di Eccellenza che quest'anno si presenta ancora più competitivo rispetto all'anno scorso lo Sciacca si candida ufficialmente al ruolo di outsider per i playoff. La squadra neroverde, sino ad ora a punteggio pieno nelle prime due uscite, ha completato la rosa, consegnando a mister Brucculeri una squadra in cui il talento e la freschezza dei nuovi innesti incontra l'esperienza e lo spessore dello zoccolo duro costituito dai vari Ciancimino, Libassi, Coco, Licata, Galluzzo e Santangelo.

Dopo l'arrivo nei giorni scorsi dell'ex mediano della Pro Favara Charles King, l'Unitas ha presentato ufficialmente il fantasista ex Akragas Gaetano Bellanca e il terzino destro Gabriele Daniello, che arriva dai marchigiani del Castelfidardo e che in passato ha vestito le maglie di Licata e Messina. Ai saluti invece l'attaccante Mory Fofana e il centrocampista Daniele Menegat.

Un'ulteriore novità arriva anche nei ranghi dirigenziali con la nomina a direttore generale del club di Ignazio Rizzuto, da sempre nei ranghi del nuovo corso cominciato con l'Unitas che supporterà dunque il ds Tummiolo e mister Brucculeri in questa stagione. Una stagione nella quale lo Sciacca ha lavorato per alzare l'asticella della qualità complessiva nel rispetto delle disponibilità economiche.

Un parametro quest'ultimo fondamentale, come ha ribadito in conferenza dal presidente neroverde Gioacchino Settecasi: "Rispettare il budget è per noi fondamentale - ha affermato - perché viviamo dei fondi messi dai soci, degli incassi dello stadio e degli sponsor che ci aiutano. Senza questi tre elementi lo Sciacca non potrebbe esistere. Anche quest'anno, seppur con acquisti di categoria superiore non abbiamo sforato il budget: devo ringraziare la direzione tecnica e al mister perché hanno fatto acquisti giusti e mirati".