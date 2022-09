Lo Sciacca fa due su due, Brucculeri: "Casteldaccia buona squadra, potevamo chiuderla nel primo tempo"

Non poteva esserci esordio casalingo migliore per lo Sciacca di Totò Brucculeri che al Gurrera si è imposto davanti al suo pubblico per 3-1 sull'ostico Casteldaccia, portandosi a quota sei punti assieme ad Akragas e Cus. Nel postpartita il tecnico gelese ha sottolineato gli aspetti più convincenti della partita della sua squadra.

In prima battuta Brucculeri ha analizzato la storia del match elogiando anche gli avversari: "Abbiamo incontrato una buona squadra - ha spiegato - nel primo tempo abbiamo sbloccato il risultato, potevamo anche chiuderla. Nella ripresa abbiano trovato due gol e ci siamo abbassati dando possibilità agli avversari di venire su. Il Casteldaccia ha dimostrato di essere una squadra quadrata e importante che ci ha tenuto testa fino al 95esimo e questo gli fa onore".

L'allenatore neroverde ha poi parlato della gestione della partita da parte della sua squadra: "Se gli avversari riescono a palleggiare e non fanno male non è un problema, anzi, ci fanno respirare. Nel primo tempo in certi frangenti non riuscivamo ad accorciare ma nella ripresa la squadra è stata lucida per quindici minuti in cui ha pressato alto e in effetti abbiamo trovato due gol frutto della pressione molto alta. Accorciavamo bene ma è chiaro che questo era dispendioso. I centrocampisti hanno fatto un grande lavoro ma tutti i reparti hanno fatto una discreta partita".

Il tecnico dello Sciacca sottolinea poi come ci sia ancora tanta strada da fare: "Dobbiamo lavorare - ha detto- on siamo la grande corazzata di turno: siamo una squadra umile, semplice, con spirito di sacrificio e cultura del lavoro. Non dobbiamo fare voli pindarici ma rimanere coi piedi per terra e andare passo dopo passo".