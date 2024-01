Akragas, sfuma definitivamente l’ingaggio di Takayuki Morimoto

Adesso è ufficiale, la notizia era nell'aria da qualche settimana: Takayuki Morimoto non vestirà la maglia dell'Akragas. Sfuma definitivamente l'acquisto del calciatore giapponese, la conferma arriva direttamente dal dg biancazzurro, Graziano Strano.

Una telenovela, una vicenda infinita cominciata la scorsa estate e mai conclusasi con l'epilogo sperato dai tifosi: vedere Morimoto con la maglia dell'Akragas.

"Il caso Morimoto è stato una farsa - commenta amaramente il dg Strano - non possiamo rintracciare nostre responsabilità. Il patron Deni e tutti i dirigenti hanno fatto il possibile per chiudere l'acquisto di Morimoto: abbiamo pagato aerei, avvocati, sostenuto diverse spese. Abbiamo rimandato il calciatore in Giappone convinti fosse la soluzione adatta: da direttore generale, però, mi assumo tutte le responsabilità. Mi dispiace non essere riuscito a portare Morimoto ad Agrigento. Avevamo fatto un contratto di lavoro, le operazioni relative alla residenza: tutto. Dal Giappone, però, pare fosse impossibile rilasciare un documento fondamentale per la legge italiana: il ragazzo ha compreso la situazione con grande professionalità. Chiedo scusa a tutti - ha concluso Strano - mi assumo tutte le colpe di quanto accaduto".