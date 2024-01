Akragas, Coppa dopo il netto successo: "Bravi nell'approccio, poteva essere una sfida insidiosa"

"La partita poteva nascondere delle insidie ma i ragazzi l'hanno approcciata bene, come avevo chiesto: dopo il 2-0, però, c'è stato un calo di intensità che non ho gradito. Al rientro negli spogliatoi ho parlato con i ragazzi, che infatti hanno iniziato la ripresa con maggiore agonismo. Siamo stati bravi a chiudere la gara".

E' questo il commento di Marco Coppa, tecnico dell'Akragas, al termine del netto 6-0 che i suoi hanno rifilato all'Esseneto alla Nuova Gioiese: una gara alla quale non hanno assistito i tifosi biancazzurri, visto che il Giudice sportivo aveva disposto le porte chiuse dopo i fatti del derby di Ravanusa contro il Licata.

L'allenatore ha analizzato la prestazione dei suoi nel post partita: "Ci sono state belle trame di gioco - ha esordito Coppa - se abbiamo la giusta serenità e la corretta lucidità riusciamo ad esprimerci bene. Oggi dovevamo essere innanzitutto concreti, viste le condizioni del campo: la pioggia ha appesantito ulteriormente un manto erboso già in condizioni non buone. Avevo detto che questa gara valeva doppio, ci siamo fatti trovare pronti: i ragazzi hanno compreso l'importanza del match. Adesso affronteremo una grande squadra, il Sant'Agata, che sta facendo un ottimo campionato: potremo cercare di esprimerci al massimo su un campo che presenta un fondo in grado di far giocare con qualità. Da martedì prepareremo la sfida - ha concluso Coppa - ci alleneremo come sempre al massimo".