Akragas, ecco il primo colpo: a breve l’ingaggio del giapponese Morimoto

L'Akragas comunica l'ufficialità della trattativa che porterebbe il fuoriclasse giapponese Takayuki Morimoto a vestire i colori biancazzurri del club del Presidente Giuseppe Deni.

L'attaccante classe 1988, ex di Catania e Novara, tornerebbe a giocare in Italia dopo 10 anni.

Nel nostro calcio ha militato dal 2006 al 2013, e per le sue qualità e doti calcistiche è stato soprannominato dai cronisti nipponici il "Ronaldo dal Sol Levante".

Nella sua lunga e intensa carriera anche tante esperienze in giro per il mondo. Non solo il ritorno in Giappone ma anche le stagioni negli Emirati Arabi, Grecia, Paraguay e Taiwan.

A Taiwan, con la maglia del Taichung Futuro, la sua ultiima avventura.

Takayuki Morimoto si sottoporrà alle visite mediche e poi firmerà per l'Akragas in Serie D.