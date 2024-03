Akragas, domani la sfida con la Nuova Igea Virtus: Coppa vuole chiudere il discorso salvezza

Domani pomeriggio sfida casalinga insidiosa per l'Akragas di Marco Coppa: all'Esseneto arriva la Nuova Igea Virtus. Una striscia di risultati importanti, quella messa a segno dagli avversari: la squadra, infatti, non perde da dieci giornate.

È certamente consapevole delle difficoltà della gara Marco Coppa: il tecnico, alla vigilia, ha chiesto ai suoi la partita perfetta.

"Affrontiamo una squadra in salute - ha esordito Coppa in sala stampa - non perdono da dieci turni e questo la dice lunga sul loro momento di forma. Servirà una gara perfetta, questo è indubbio. Noi siamo ad un passo dal nostro obiettivo, ricercato a lungo: domani potrebbe essere la volta buona per chiudere i conti in maniera definitiva".

In settimana un lavoro specifico dal punto di vista mentale: "Inutile focalizzare l'attenzione sulla qualità della loro rosa - ha precisato il tecnico - abbiamo lavorato soltanto su di noi. Domani conterà soltanto la nostra testa, non possiamo prestare attenzione al nome del nostro avversario. Pensiamo solo a vincere e ad archiviare la pratica salvezza. Meritiamo questo obiettivo, francamente già da un po', però per diversi motivi non siamo ancora riusciti ad ottenerlo".

Mancheranno Sanseverino e Puglisi, squalificati dopo il derby contro la Sancataldese: la squadra in settimana ha dovuto fare i conti con le scorie della sconfitta.

"Non sono depresso per le assenze - ha puntualizzato - ma mentirei se ti dicessi che sono felice, chiaramente. Ma credo che questa sia la nostra forza - ha concluso - sopperire alle mancanze con una voglia in più, con una corsa in più".