Supercoppa LNP, torna il derby siciliano: la Fortitudo Agrigento ospita il Trapani Shark

Iniziata la stagione ufficiale di pallacanestro con la Supercoppa LNP di Serie A2 ed è subito derby siciliano tra la Fortitudo Agrigento e Trapani Shark.

Le due squadre lo scorso campionato hanno chiuso con un pareggio le due sfide ma tante cose sono cambiate da allora: nel caso di Trapani è cambiata anche la proprietà, ad Agrigento è cambiato il coach e gran parte del roster, ancora in fase di rodaggio dopo la sconfitta iniziale contro Nardò.

Trapani, invece, ha meritatamente battuto i pugliesi con i ragazzi di coach Parente pronti a conquistare la testa del girone a punteggio pieno. Il derby siciliano doveva giocarsi al Pala Ilio ma i lavori in corso hanno costretto le due squadre a giocare al Palamoncada, un punto a favore della squadra di coach Damiano Pilot che cerca il riscatto.

Nel roster trapanese due vecchie conoscenze del Palamoncada, tornano Fabio Mian e Matteo Imbrò, quest'ultimo presente la scorsa stagione solamente nelle tre partite giocate nei playoff contro la Vanoli Cremona.

Molto concentrato coach Pilot alla vigilia del match: "Affrontiamo questa partita con le idee molto chiare, siamo in un periodo ancora di costruzione e qualche problema fisico ci sta rallentando, quindi una partita intensa come questa è preziosissima per continuare il percorso di avvicinamento al campionato. Siamo consapevoli della caratura dell’avversario che non ha mai nascosto le sue ambizioni dal momento della costruzione della squadra, lo affronteremo con il giusto atteggiamento cercando di ripartire dalle cose buone viste nella prima partita e ovviamente porremo la nostra attenzione sulle problematiche su cui abbiamo lavorato in settimana".