Basket Serie B, La Fortitudo debutta a Molfetta

L'attesa è finita, per la Fortitudo Agrigento arriva la prima giornata di campionato di Serie B. Per i ragazzi di coach Catalani la stsagione riparte dalla Puglia, dove ad attenderli ci sarà la Pavimaro Molfetta. Dopo una buona pre season e un'ottima supercoppa per la fortitudo è tempo di tuffarsi nel campionato.

Alla sua seconda stagione sulla panchina agrigentina, il coach Catalani commenta così l’impegno di domenica contro Molfetta: "Bagneremo il nostro esordio in campionato al PalaPoli di Molfetta dove troveremo un avversario agguerritissimo e ricco di talento. La squadra di coach Gesmundo ha compiuto in estate un profondo restyling che ha visto Molfetta aggiungere giocatori di indubbio talento che fanno della formazione pugliese squadra pericolosa e di grande fisicità. Da parte nostra c’è grande entusiasmo e desiderio di essere competitivi. Lo facciamo con la stessa ambizione di sempre, in un campionato che si prospetta difficile ed equilibrato ".

Appuntamnto domenica al PalaPoli, palla a due alle ore 18.00.