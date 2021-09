Semifinali di Supercoppa, Fortitudo Agrigento - Virtus Ragura 88 a 71

Vittoria netta e convincente per la Fortitudo Agrigento sulla Virtus Ragusa. Al PalaMoncada i padroni di casa gestiscono il match dall'inizio alla fine conquistando il pass per la finale del girone. Partita dominata dalla Fortitudo, che dopo un primo quarto equlibrato prende il largo andando a riposo sul punteggio di 54 a 37. Nella ripresa il copione del match non cambia con i padroni di casa che gestiscono il tentativo di rimonta delgi ospiti. Il risultato finale rispecchia l'andamento della sfida 88 a 71 per la Fortitudo Agrigento che domenica, sempre al PalaMoncada sfiderà Salerno per l'accesso alle Final eight di Lignano.