La Fortitudo crolla in casa con Vigevano, ora è penultima in classifica

Una sconfitta che complica le cose. Era uno scontro diretto dove ci si aspettava la reazione della Fortitudo Agrigento. Reazione che non è arrivata: la gara al Palamoncada la vince Vigevano 62-80 e ora la compagine di coach Calvani si ritrova penultima in classifica insieme a Casale Monferrato. Il primo quarto ha visto subito Vigevano avanti ma con un risultato, 15-17, che lasciava ben sperare che la partita fosse aperta, errori da una parte e dall'altra e mai una squadra che abbia preso le distanze dall'avversaria. Ma nel secondo quarto arriva il blackout della squadra di coach Calvani, la Fortitudo non riesce a metterla dentro ed ogni ripartenza di Vigevano è stata una pugnalata al fianco. Ci ha provato Meluzzi a tenere a galla Agrigento con qualche lampo di Ambrosin ma troppo poco rispetto agli errori degli americani e troppo poco rispetto ai pochi errori di Vigevano che, spinti dal risultato a favore e qualche canestro conquistato con forza, hanno allungato il match. Si è arrivati fino a 18 punti di distacco tra le due squadre, Agrigento ha provato a recuperare qualche punto nel terzo riportandosi a -7 ma poi tornano gli errori sotto canestro, le percentuali da tre punti rimangono basse e Vigevano ne approfitta. Un regalo per i propri tifosi venuti fino ad Agrigento per sostenere la squadra, al Palamoncada cala il silenzio e la partita si conclude con i fischi verso i giocatori. Proprio l'ultimo quarto ha visto la Fortitudo continuare a sbagliare ed il risultato è stato compromesso notevolmente e si conclude 62-80 per Vigevano, top scorer del match l'americano Smith con 19 punti. Domenica prossima altra partita fondamentale per Agrigento in casa contro la Juvi Cremona.

Il tabellino

Moncada Energy Agrigento - Elachem Vigevano 1955 62-80 (15-17, 15-24, 21-21, 11-18).

Moncada Energy Agrigento: Davide Meluzzi 12 (2/4, 1/8), Lorenzo Ambrosin 10 (3/5, 0/2), Jacob Polakovich 9 (3/9, 0/0), Albano Chiarastella 7 (2/2, 1/4), Emanuele Caiazza 7 (0/0, 1/1), Dwayne Cohill 6 (3/7, 0/3), Nicolas Morici 5 (0/0, 1/3), Alessandro Sperduto 4 (1/5, 0/6), Mait Peterson 2 (1/1, 0/0), Edoardo Ronca 0 (0/0, 0/0), Sadio soumalia Traore 0 (0/0, 0/0).

Tiri liberi: 20 / 28 - Rimbalzi: 33 12 + 21 (Jacob Polakovich 7) - Assist: 8 (Nicolas Morici, Alessandro Sperduto 2).

Elachem Vigevano 1955: Ikeon deonta Smith 19 (3/6, 4/6), Tyler Wideman 11 (5/8, 0/2), Michele Peroni 11 (1/1, 3/6), Leonardo Battistini 10 (2/6, 2/2), Gianmarco Bertetti 9 (0/0, 2/8), Filippo Rossi 6 (0/1, 2/2), Giacomo Leardini 6 (2/3, 0/1), Lorenzo D'alessandro 5 (1/1, 1/1), Kristofers Strautmanis 3 (1/1, 0/0), Matteo Bettanti 0 (0/1, 0/0), Filippo Bertoni 0 (0/0, 0/0).