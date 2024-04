Sciabola, alla saccense Becchina il campionato regionale categoria ragazze

E' la giovane sciabolatrice della società “Discobolo Sciacca”, Vittoria Becchina, ad essersi aggiudicata a Santa Venerina il campionato regionale di sciabola categoria ragazze. Si tratta per lei del terzo titolo consecutivo, che le consentirà adesso di accedere al trofeo "Coni Kinder + Sport 2024", la manifestazione multi-sportiva più importante in Italia dedicata agli under 14, che quest'anno si svolgerà in Sicilia dal 3 al 6 ottobre 2024.

"Ennesimo meritato successo, anche se in questa occasione Vittoria non ha avuto rivali con cui confrontarsi - spiega il tecnico Nazionale Pippo Vullo - . La nostra atleta sta crescendo nel suo percorso formativo, adesso ci prepariamo per la seconda prova del GPG nazionale a Rovigo per il prossimo 20-21 aprile. Rimane sempre una importante qualificazione. ed è sempre un onore rappresentare la Sicilia ad un evento così importante”.

In gara a Santa Venerina anche Tommaso Scaduto, quinto nella classifica finale.