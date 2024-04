Karate, la "Ippon Lentini" domina i campionati under 21

Nuovi importanti risultati per la "Ippon Karate Lentini" di Sciacca ai campionati italiani under 21 per la categoria Fijlkam, specialità "Kumite", cioè combattimento a contatto controllato che si sono svolti gli scorsi 26 e 27 aprile ad Ostia.

Gli atleti agrigentini hanno portato a casa diversi trofei: Irene Marturano si è aggiudicata l'argento e il titolo di vice campionessa italiana per la categoria 61 chilogrammi, mentre Emma Colletti ha ottenuto il bronzo per la categoria 50 chilogrammi.

Facevano parte della squadra partita alla volta di Ostia anche Giuseppe Gigliotta, Andrea D'Anna, Paolo Propizio, Nicolò Alfano e Cristian Gulino.

"Siamo fieri del fatto che questi giovani atleti - dicono dalla squadra - abbiano portato per l'ennesima volta in alto il nome della 'Ippon karate Lentini e della Sicilia a livello nazionale".