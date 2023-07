Zucchero prima del concerto si gode il mare: per lui buon cibo e tramonto mozzafiato

Zucchero si lascia “coccolare” dal cibo e dalla vista mozzafiato. Il cantautore emiliano, che questa sera si esibirà in concerto al teatro Valle dei templi, è stato ospite di uno degli stabilimenti balneari più esclusivi dell’Agrigentino. L’artista, che già in passato è stato in città per un evento che ancora tantissima gente ricorda, nell'ormai lontano 1999 quando il teatro Valle dei templi a Piano San Gregorio era appena nato, ha scelto Siculiana Marina.

Un tramonto incantevole, un drink ed i sapori del Mediterraneo. Insomma la serata di Zucchero è stata scandita da un ritmo lento e magico. Iinsieme al suo staff ha scelto anche questa volta il mare.

Zucchero, che è atterrato ieri a Palermo, ha potuto ricaricare al meglio le batterie in vista di un tour estivo dai ritmi molto serrati. Si è lasciato anche fotografe da chi lo ha immediatamente riconosciuto. La sua presenza insomma non è certo passata inosservata. Considerato ormai uno dei grandi big della musica internazionale, ha fatto registrare il "tutto esaurito" per il concerto di stasera al teatro Valle dei Templi. Un evento che ha richiamato migliaia di appassionati che non rimarranno delusi: circa 2 ore e mezza di concerto con il meglio del suo repertorio tra brani recenti ed evergreen che hanno emozionato generazioni di fan.