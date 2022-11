Grande Fratello Vip, scontro in diretta tv tra Micol Incorvaia e Oriana Marzoli

Nuovo acceso scontro in diretta tv al Grande Fratello Vip, nella puntata andata in onda ieri sera 21 novembre, e anche questa volta si accendono i riflettori su Micol Incorvaia, sorella di Clizia. La 29 enne dopo essere stata presa di mira al suo ingresso da Antonella Fiordalisi per il suo flirt passato con Edoardo Donnamaria ieri è stata protagonista di un’accesa lite con Oriana Marzoli, personaggio parecchio discusso nella casa.

Tutto è partito nei giorni precedenti alla diretta quando Antonella Fiordalisi e Oriana Marzoli hanno cominciato ad essere amiche,complici in una forte ostilità nei confronti di Micol. Dimostrata anche dalla clip mandata da Alfonso Signorini durante il programma, nella quale Oriana parlando con Antonella ed Edoardo accusava Micol di essere poco pulita: “Io non so come hai fatto a stare con quella ragazza. L’altro giorno quando l’ho pettinata mi sono resa conto che aveva i capelli sporchissimi. Mi fa schifo questo che non ha lavato i capelli. A me ha fatto schifo con i capelli sporchi e l’ho detto anche ad Antonino". Nello stesso video si evidenzia l’improvviso avvicinamento di Antonella a Micol dovuto solo ad una scommessa persa con Tavassi, che si diverte a fare scherzi a i coinquilini. Dopo le prime incomprensioni scatatte in settimana, scoppia la lite in dretta tv. Tra le due parole pesanti: “Oriana non solo è falsa, ma è anche una brutta persona” ha detto Micol e non si è fatta attendere la risposta di Oriana: “Non mi sento una persona cattiva”.

Riusciranno le due coinquiline a riappacificarsi? Dopo il furioso scontro in salotto questa ipotesi al momento sembra molto lontana. Una cosa è certa dopo il triangolo amoroso Antonella-Edoardo- Micol adesso che Antonella e Oriana si sono schierate contro Micol ne vedremo delle belle nella casa più famosa d’Italia.