Grande Fratello Vip, sempre più forte l'alchimia tra Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi

Continua ad essere tra le favorite del pubblico del Grande Fratello Vip Micol Incorvaia, sorella di Clizia, che ieri sera ha superato il televoto. Il pubblico infatti tra Patrizia Rossetti, Luciano Punzu e Micol Incorvaia ha scelto di eliminare Luciano Punzu che ha dovuto abbandonare la casa.

Micol che la scorsa settimana è stata bersagliata da Patrizia e Wilma, con tanto di scontro in diretta e l’ingresso a sorpresa della sorella Clizia che ha difeso la sua causa, continua ad essere tra i personaggi più movimentati del programma. Durante il live non è infatti mancato il video mandato da Alfonso Signorini dal quale è emerso ancora una volta il rapporto spinoso con Antonella Fiordelisi .Tra le due che dal primo incontro hanno fatto scintille, a causa della sua precedente relazione con Edoardo Donnamaria, si sa non scorre buon sangue. A confermarlo ancora una volta una confessione di Micol a Giaele De Donà nella quale ha affermato di non riuscire ad instaurare un rapporto con Antonella a causa della sua “limitatezza mentale” provando le lacrime in diretta dell’interessata.

Dopo la tensione è arrivato il momento della leggerezza e i riflettori sono stati puntati sul rapporto , che sembra essere molto di più di un’amicizia, con Edoardo Tavassi. Dopo la clip che ha mostrato i momenti di tenerezza tra i due, tra cui una notte di coccole, la Incorvaia non ha escluso che possa nascere qualcosa ma che si sente frenata dalle telecamere: "Se sentissi il bisogno di dargli un bacio glielo darei, ora non so se voglio farlo. Non escludo nulla”, ha precisato. Ci scherza su Tavassi che non molla e continua a manifestare trai coinquilini della casa il suo interesse per la 29enne. Nascerà l’amore tra i due? Lo scopriremo nelle prossime puntate.