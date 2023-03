Grande Fratello vip, Micol Incorvaia conquista la finale e manda in delirio i fan: esplode la festa a Porto Empedocle

Micol Incorvaia è la seconda finalista del Grande Fratello Vip. L’empedoclina ha strappato il pass per l'ultimo atto del reality show condotto da Alfonso Signorini. A sancire la vittoria è stato un televoto assai complicato, che ha visto un “faccia a faccia” al cardiopalma tra Micol e Nikita.

A spuntarla, però, è stata la bella influencer di Porto Empedocle. Micol Incorvaia, accolta in studio da Alfonso Signorini, ha esultato e ringraziato tutti: non credeva che potesse arrivare così in fondo. Nella casa dei genitori, a Porto Empedocle, dove si erano riuniti parenti e amici, è letterlamente esplosa la festa come testimoniato da un video che gira su Instagram.

Il percorso di Micol all'interno della casa è stato quasi esemplare. Niente scivoloni, poche polemiche e tanti apprezzamenti per la sorella di Clizia Incorvaia, stilista ed ex concorrente che non era riuscita ad arrivare così in fondo. La serata della nuova finalista è stata resa ancora più speciale grazie ad una sorpresa: per l’empedoclina è infatti arrivato un video-messaggio con i saluti dal fratello Mattia.