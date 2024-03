Mandorlo in fiore, Chiara Squaglia e Riccardo GaZ fanno divertire: al Palacongressi anche Carmelo Lazzaro

La scelta di Chiara Squaglia di "Striscia la notizia" e di Riccardo GaZ per condurre gli spettacoli di punta del Mandorlo in fiore alla fine è stata molto gradita dal pubblico che venerdì e sabato ha riempito il Palacongressi. Per la prima volta si è visto uno show decisamente meno ingessato, molto dinamico e slegato dai canoni tradizionali della conduzione. GaZ, scatenatissimo, ha creato diversi momenti di allegria e risate con una notevole partecipazione del pubblico che ha mostrato nei suoi confronti un grande affetto. E’ stato così abbattuto quel “muro” che spesso si crea tra conduttori e spettatori rendendo lo show più familiare e spontaneo. Oltre ad offrire vari spunti di riflessione - come la forza e la caparbietà dei fiori di mandorlo che sbocciano nonostante le avversità del clima e che diventano metafora della vita - è anche sceso dal palco più volte dialogando e coinvolgendo alcune persone prese letteralmente alla sprovvista ma che si sono prestate simpaticamente al gioco, comprese le autorità in prima fila come il sindaco Francesco Miccichè e il prefetto Filippo Romano.

Chiara Squaglia è stata brillante, sobria e dinamica nel descrivere le peculiarità dei gruppi folk che si sono esibiti nei 3 spettacoli in programma al Palacongressi.

GaZ, ad un certo punto, sabato sera, ha chiesto la giacca in prestito ad uno spettatore per “vestire” Carmelo Lazzaro, giornalista di Radio Rai che era seduto in sala. E' stato invitato a salire sul palco cambiando abbigliamento e assumendo immediatamente la veste di presentatore per introdurre l'esibizione di un paio di gruppi folk. Un ruolo in cui si è sentito perfettamente a proprio agio con straordinaria padronanza e disinvoltura, avendo, dalla sua parte, tantissimi anni di esperienza da conduttore.