“Obiettivo Carnevale 2024”, gara fotografica social per raccontare la festa più attesa dell’anno

È partito ufficialmente il challenge “Obiettivo Carnevale 2024”, promosso dall’associazione L’AltraSciacca e dalla community Instagram Igers Agrigento, inserito nel cartellone delle manifestazioni collaterali del Carnevale di Sciacca 2024. E’ organizzato con la collaborazione di Futuris srls, Comune di Sciacca e assessorati al turismo e beni culturali della Regione siciliana.

Si tratta di una gara fotografica social gratuita sui canali Instagram, aperta a tutti coloro siano in possesso di un profilo pubblico sul noto social network. Per partecipare sarà necessario pubblicare su Instagram, dall’8 al 20 febbraio, foto sull’edizione 2024 della festa saccense con l’hashtag #obiettivocarnevale2024 ed i tag @carnevaledisciaccaofficial, @sciaccarnevale e @igers_agrigento a cui deve essere aggiunta una didascalia che illustri il soggetto della foto e contenga il proprio nome e cognome. Sarà anche necessario seguire i profili instagram @carnevaledisciaccaofficial, @sciaccarnevale e @igers_agrigento.

In caso di più foto pubblicate dallo stesso autore sarà sottoposta a valutazione la prima in ordine temporale.

Tra tutte le foto pervenute ne saranno selezionate 3 a cui saranno attribuiti il primo, il secondo ed il terzo premio consistenti in delle targhe quale riconoscimento del merito per aver colto in pieno lo spirito del challenge e del tema proposto.

Sono aperte anche le iscrizioni all’instawalk in programma domenica 11 febbraio alle 16,30 presso il museo del Carnevale di Sciacca. Sarà una passeggiata social-fotografica guidata tra le opere in cartapesta. Ai primi 20 instagramers che si iscriveranno sarà riservato l’ingresso gratuito al circuito della festa per la sola giornata dell’11 febbraio. Maggiori info e iscrizioni sui siti laltrasciacca.it e sciaccarnevale.it.