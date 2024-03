Giornata della memoria, l'iniziativa degli studenti del Pirandello per le vittime della mafia

L’istituto Pirandello celebra la “Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”. Appuntamento domani, alla scalinata della chiesa madre di Porto Empedocle.

Ci saranno la dirigente dell’istituto comprensivo Pirandello, Anna Gangarossa, il corpo docente, gli studenti dell’istituto e, ancora, le autorità civili, militari e religiose e diverse associazioni.

"In occasione della Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie - commenta Anna Gangarossa - la rete di 137 scuole siciliane per la promozione della cultura antimafia nella scuola, in collaborazione con l’associazione Libera, ha organizzato un evento che coinvolge dirigenti, docenti, studentesse e studenti".

La dirigente aggiunge: "Una giornata che racchiude un momento di riflessione condivisa: si darà lettura dei nomi di tutte le vittime innocenti delle mafie, in sequenza, da parte di alunne e alunni che si alterneranno sulla scalinata del teatro Massimo di Palermo e, contemporaneamente, sulla scalinata della chiesa madre di Porto Empedocle".