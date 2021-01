Istituto "Fermi", la preside Casalicchio: "Una scuola con sbocchi lavorativi immediati"

L’istituto di istruzione secondaria superiore “E. Fermi”, con le sue sedi di Aragona, Favara e Racalmuto, si pone oggi come una realtà di eccellenza in grado di garantire a chi oggi ha deciso di iscriversi, come a chi già lo frequenta, un notevole livello di istruzione e di competenze professionali, nonché la certezza di veder riconosciuto e valorizzato il proprio talento.

"La scuola - fanno sapere dal direttivo - propone un’offerta formativa variegata, plasmata sulle aspettative delle famiglie e sui bisogni degli studenti, ai quali garantisce il successo formativo, e che spazia dal percorso tecnico con ben cinque indirizzi (Informatica e Telecomunicazioni, Elettronica ed Elettrotecnica, Chimica, Materiali e Biotecnologie, Meccanica, Meccatronica ed Energia, Sistema Moda) a quello professionale (Manutenzione ed Assistenza Tecnica, Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale, Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Odontotecnico, Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Ottico) cui si aggiungono, presso la sede di Favara, i corsi serali relativi a due indirizzi (Manutenzione ed Assistenza Tecnica, Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale).

“Pur intrinsecamente diversi - ha dichiarato la dirigente scolastica a Elisa Casalicchio - i nostri indirizzi hanno qualcosa di molto importante in comune: oltre a preparare i ragazzi agli studi universitari, guardano direttamente al mercato, a sbocchi lavorativi concreti e immediati”.

Cosa garantisce l'istituto Fermi

Il “Fermi” garantisce libri in comodato d’uso e, grazie ai fondi ministeriali per l’emergenza sanitaria, pc e tablet, per la didattica a distanza. Una scuola all’avanguardia, aggiornata nella didattica e nella tecnologia, ancorata al territorio e a misura dell’alunno, che offre molteplici ambienti di apprendimento dedicati (LIM, proiettori interattivi, laboratori informatici, scientifici, linguistici e specifici per ogni indirizzo, palestre, biblioteche,…), un Istituto accogliente ed inclusivo per tradizione e per scelta, che si propone come una grande famiglia unita e solidale, attenta ai più deboli e capace di valorizzare le eccellenze, come un “luogo vivo” dove gli studenti possono sentirsi liberi di esprimersi secondo le proprie inclinazioni, sotto la guida di docenti altamente qualificati, predisposti alla formazione continua ed all’aggiornamento, solleciti a raccogliere prontamente, con esiti straordinari, la sfida della “didattica a distanza”, mettendosi in “gioco” e trasformando l’emergenza in opportunità, adattando la propria metodologia didattica alla nuova situazione. Tutte le famiglie interessate all’iscrizione al “Fermi” avranno, pertanto, la possibilità di un’ampia scelta formativa nella garanzia di eccellenti standard di qualità della didattica e di risultati entusiasmanti. La scuola si caratterizza, inoltre, per un’efficace organizzazione dei Pcto (ex Alternanza scuola – lavoro), per una progettualità condivisa con il mondo delle imprese e delle professioni, per una consolidata partnership con le più prestigiose Università, per la collaborazione con Agenzie di formazione ed Enti, per l’apertura al territorio e all’Europa. La scuola vi aspetta tutti i giorni per far visitare locali e laboratori e per presentare l’offerta formativa.