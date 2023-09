Favara, l'istituto comprensivo intitolato ad Andrea Camilleri: il programma della cerimonia

Grande attesa per la cerimonia di intitolazione dell’istituto comprensivo di Favara ad Andrea Camilleri. L’evento prevede anche l’intitolazione (a partire dalle ore 9,30) dei relativi plessi (scuole infanzia, primaria e secondaria di primo grado) rispettivamente alle figure del bersagliere Giuseppe Urso, medaglia d’argento al valor militare, caduto nel 1866 sul campo di battaglia di Custoza; dello scrittore favarese Antonio Russello; al premio nobel agrigentino Luigi Pirandello; alle figure del filantropo barone Antonio Mendola nonché del capitano Antonio Vaccaro, avvocato e letterato che fu anche sindaco di Favara.

Il programma della cerimonia (inizio previsto per le 10,30) prevede, dopo il saluto introduttivo della dirigente scolastica Rosetta Morreale, quelli dell'arcivescovo Alessandro Damiano e del sindaco di Favara, Antonino Palumbo.



Seguiranno, quindi, fra gli altri, gli interventi di Arianna Mortelliti, scrittrice e nipote di Andrea Camilleri; di Mimmo Turano, assessore regionale all’Istruzione; di Giuseppe Pierro, direttore regionale dell’Ufficio scolastico per la Sicilia e di Maria Buffa, dirigente dell’ambito territoriale scolastico V di Agrigento.



Sono previsti una serie di interventi istituzionali fra cui quello del prefetto di Agrigento, Filippo Romano, e del presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno.

Nel pomeriggio, a partire dalle 16,30, nell’aula magna del polo universitario di Agrigento, è in programma un incontro dibattito sul tema "Andrea Camilleri, volano di rinnovata cultura nella società del futuro".



Fra gli interventi previsti quelli di Francesco Pira, docente dell’Università di Messina; del giornalista e scrittore Gaetano Savatteri, dell’attore Gaetano Aronica, del giornalista e scrittore Felice Cavallaro, dello storico Paolo Cilona, del regista Enzo Alessi e della docente universitaria di Palermo, Valeria Di Martino.



Concluderà Massimo Midiri, rettore dell’Università degli studi di Palermo.



Al termine è prevista anche la consegna del premio della prima edizione del “Concorso letterario Andrea Camilleri”.



Poste Italiane, su richiesta della dirigente, ha realizzato, su bozzetto disegnato dall’artista agrigentino Sergio Criminisi (che ha curato anche il nuovo logo istituzionale dell'istituto comprensivo), un annullo postale che raffigura il volto dello scrittore Andrea Camilleri.



Il servizio di Poste Italiane verrà effettuato a Favara (in via Compagna 18 nello spazio antistante l’istituto) e sarà disponibile per l’affrancatura della speciale cartolina e della corrispondenza a partire dalle 10 e sino alle 16.

L’annullo riproduce il volto dello scrittore Camilleri che, con sguardo vigile, osserva l’edificio scolastico che ospita l’istituto a lui dedicato.



“Una immagine emblematica – dice la dirigente scolastica Rosetta Morreale – che consegniamo attenzione della comunità educante nella quale quotidianamente operiamo".

Tra le iniziative collaterali previste in occasione della cerimonia di intitolazione dell’Istituto comprensivo anche la scopertura del busto in bronzo raffigurante Andrea Camilleri, realizzato dallo scultore Giuseppe Cacocciola; la consegna ad Arianna Mortelliti dell’opera pittorica “Omaggio ad Andrea Camilleri” realizzata dall’Artista Amelia Russello; l’esecuzione di intermezzi artistici (“Tarantella”) eseguita dall’associazione “Performance” di Favara, una performance musicale degli alunni della classe V A a cura di Gaetano Francolino nonché di brani musicali a cura di Elisa Terrasi e Salvatore Galante.



Condurranno gli eventi Liliana Miceli e Giovanni Costanza.