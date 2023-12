Eurolingue festeggia 30 anni di attività in città: grande festa con staff, studenti e famiglie

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Grande festa sabato scorso presso la sala convegni dell’hotel Dioscuri ad Agrigento per i 30 anni di Eurolingue School.

La scuola, centro Platinum per le certificazioni Cambridge English, ha voluto festeggiare con lo staff, le famiglie, gli studenti e i docenti referenti dei Preparation Centre l’importante traguardo raggiunto, da quando, ormai trent’anni fa la fondatrice Adriana Iacono ha creduto nel progetto di crescita culturale del territorio attraverso le lingue, lo studio e la consapevolezza delle stesse.

I numeri raggiunti in questi tre decenni parlano da soli rispetto agli obiettivi raggiunti. Alla cerimonia erano presenti due importanti rappresentanti Cambridge sul territorio, Vittorio De Paola, Senior Business Development Manager in Italia e Simone Brown, Area Manager in Calabria, Sicilia e Sardegna. Sono stati i due referenti di Cambridge ad elogiare Eurolingue per gli importanti numeri raggiunti in questi anni con le sei scuole presenti nel territorio della Sicilia occidentale: ben 33 mila gli esami sostenuti da altrettanti candidati.

Per la direttrice della scuola, Adriana Iacono, “i 30 anni di Eurolingue School sono un traguardo importante che ci riempie di orgoglio. In questi anni, abbiamo lavorato con passione e impegno per offrire ai nostri studenti un'esperienza di apprendimento della lingua inglese di eccellenza. Siamo felici di aver contribuito alla formazione di migliaia di giovani che oggi sono cittadini del mondo”.

La cerimonia è stata una festa della scuola e degli studenti con le famiglie. Eurolingue School ha infatti voluto premiare quanti si sono distinti per il miglior risultato raggiunto nel livello di esame Cambridge sostenuto, per la precocità e per gli anni di percorso di studi con Eurolingue. Ad essere premiati Salvatore Croce e Sveva Pullara per il livello Starters, Gabriele Gazzitano, Matteo Serri e Gaetano Sorce per i Movers, Daniele La Porta per il livello A2 Flyers, Ginevra Caserta e Alice Bellanca per gli A2 KET, per il livello B1 PET Sergio Pio Zambuto e Alessandra Giardina; Ludovica Camerino è stata premiata per il livello B2 First, mentre Gabriele Vella per il C1 Advanced e Raffaele Peritore per il C2 Proficiency. L’importante rapporto di collaborazione che Eurolingue intrattiene da decenni con tantissime scuole delle province di Agrigento, Caltanissetta, Palermo e Trapani, è stato suggellato non solo dalla presenza alla cerimonia dei referenti dei numerose scuole pubbliche, che da anni formano e preparano i loro studenti alle certificazioni Cambridge, ma anche dal riconoscimento di due borse di studio a due studentesse brillanti: a Madalina Cretu dell’istituto comprensivo Pirandello di Porto Empedocle è stata assegnata una borsa di studio per il livello Young Learners, mentre a Mame Thioro Diouf, del liceo Empedocle, una borsa studio di livello B2.

Alla cerimonia erano presenti anche i preparation centre che da anni collaborano nella formazione degli studenti sul territorio e a cui Eurolingue ha voluto tributare un sentito ringraziamento per il lavoro proficuo mirato alla crescita di tanti cittadini del mondo. In occasione della cerimonia hanno ritirato il certificato di Cambridge Preparation Centre: i licei Leonardo ed Empedocle di Agrigento, l’istituto comprensivo Roncalli di Grotte, il comprensivo Verga e l’istituto Rapisardi di Canicattì, il liceo MLK di Favara, il liceo Linares di Licata, il liceo Pirandello di Bivona, il liceo Eschilo di Gela, l’istituto comprensivo Pirandello di Porto Empedocle, la scuola media Carducci di San Cataldo e poi, tra le scuole private che preparano studenti agli esami Cambridge, l’accademia Ad Astra di Raffadali, Paola Ferraro di Naro e Cinzia Antinoro di Canicattì. Alla cerimonia era presente anche il liceo Fermi di Sciacca, vecchio preparation centre Cambridge e che si appresta al ritorno delle certificazioni nel proprio istituto.

I 30 anni di attività di Eurolingue School sono la testimonianza di un successo consolidato. La scuola è un punto di riferimento per chi vuole imparare l'inglese e migliorare le proprie competenze linguistiche. Eurolingue School è una scuola che si distingue per la qualità, la passione e l’impegno. La presenza capillare sul territorio attraverso le sue sedi permette alla scuola di raggiungere un pubblico sempre più ampio e di offrire servizi linguistici di alta qualità a chi vive e lavora in Sicilia.