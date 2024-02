Futuro della Villa del Sole, partiti e associazioni scendono in campo

Lunedì 5 febbraio, con una seduta del "question time”, e mercoledì 7 febbraio con una seduta ordinaria, il consiglio comunale di Agrigento affronterà il tema del progetto di rifacimento di Villa del Sole: partiti e associazioni pronti a "presidiare" i lavori, in attesa di essere ricevuti dall'amministrazione comunale.

A firmare una nota sono oggi il circolo "Vittoria Giunti" del Partito democratico; Codacons Agrigento; Legambiente, circolo "Rabat"; Sud chiama Nord; Arci, circolo "John Belushi"; "Agrigento Punto e a Capo"e il neonato comitato per la ricostruzione della Villa del Sole.

"Occasioni importanti per discutere della devastazione della Villa, della mancanza dell’autorizzazione paesaggistica da parte della soprintendenza, dell’assenza del progetto esecutivo, dell’attuale blocco delle attività, dei tempi sempre più incerti di ripresa dei lavori - dice una nota -. A questi due importanti appuntamenti saremo presenti, per rimarcare con

forza con la nostra presenza vigile la necessità di ricostruzione della Villa e ribadire l'urgenza di chiarezza da parte del Sindaco sullo stato dei lavori, sull’incarico per la redazione del progetto esecutivo, sui tempi previsti per il finanziamento delle aree verdi, sulle previsioni di ripresa e completamento dei lavori. Siamo molto preoccupati sul rispetto dei tempi, visto il limite tassativo del 30 giugno 2026 imposto dai fondi del Pnrr per la definizione delle opere finanziate".

L'invito delle associazioni ai cittadini è, ovviamente, quello di partecipare ai lavori consiliari che si terranno a partire dalle 17.30.