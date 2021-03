Unità d'Italia, Fratelli d'Italia commemora i caduti: deposto un mazzo di fiori

In occasione del 160esimo anniversario dell'Unità d'Italia, una delegazione di Fratelli d'Italia, capitanata dal consigliere comunale di Agrigento, Fabio La Felice, si è recata nel tardo pomeriggio di ieri, a villa Bonfiglio, per deporre un mazzo di fiori in memoria dei caduti per la patria.

"Prima della commemorazione - fanno sapere dal direttivo - avvenuta ai piedi della stele, i partecipanti, nell'ambito dell'iniziativa a carattere nazionale del partito di Giorgia Meloni 'Le radici della memoria', avente come fine quello di dare il giusto riconoscimento e la giusta valorizzazione ad alcuni luoghi simbolo del nostro patrimonio naturale e tradizionale, dell’identità nazionale e dei valori patriottici, hanno voluto pulire il piazzale antistante il monumento".