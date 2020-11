Udc, Messina nominato coordinatore politico del collegio di Agrigento

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

L’avvocato Francesco Messina è il nuovo Coordinatore Politico del Collegio di Agrigento per l’Udc Italia guidato in Sicilia dall’On. Decio Terrana. Sentito infatti il parere favorevole del Coordinatore Nazionale dell’Udc Italia On.Lorenzo Cesa, l’Udc continua a consolidarsi nella provincia di Agrigento con una figura professionale importante che darà grande contributo al Partito dello Scudo Crociato.

“Sono molto felice per la nomina di Francesco – trasmette l’On. Terrana – Stiamo continuando a crescere ovunque con tantissimo entusiasmo; tanti professionisti hanno grande voglia di mettersi in gioco per il proprio territorio e per trasmettere i valori moderati dell’Udc Italia. Ad Agrigento siamo un Partito forte ed in continua crescita e la nomina del Coordinatore Politico del Collegio di Agrigento vuole essere simbolo di concretezza per il progetto portato avanti in questi anni. Francesco è un giovane avvocato, testimonianza della nostra convinzione in una nuova Classe Dirigente Politica”.

Francesco Messina è un avvocato con grande conoscenza di diritto amministrativo e societario, attivo politicamente, già consigliere comunale ed assessore di Agrigento.

”Ringrazio il Segretario Nazionale, On. Lorenzo Cesa, ed il Coordinatore Regionale, On. Decio Terrana, per la fiducia riposta nei miei confronti – trasmette il neo coordinatore dell’Udc Italia - Ho deciso di aderire all'Udc perché è la vera casa dei moderati, con un progetto politico serio sempre vicino alle problematiche della gente basando, di fatto, la propria azione politica sui valori cristiani. Progetto politico portato avanti dall'on. Terrana al quale va il mio ringraziamento per l'accoglienza mostrata. Dinanzi al ruolo che mi è stato chiesto oltre alla soddisfazione emerge soprattutto la responsabilità in virtù delle scadenze elettorali che andremo ad affrontare nei prossimi mesi; a tal proposito, infatti, mi attiverò immediatamente al fine di interagire con tutti gli esponenti del partito per continuare il percorso di crescita portato avanti dal mio predecessore coordinandomi costantemente con l'on. Terrana”.