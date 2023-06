Dc, Totò Cuffaro pigliatutto: "Severi e puliti, così tra 4 anni stravinciamo"

"La Democrazia cristiana non è più il partito delle prebende. Deve essere un partito libero, aperto, plurale e democratico. Avere costruito questa comunità, ci impone di essere severi con noi stessi". Questo un passaggio dell'intervento fatto dal commissario nazionale della Dc, Totò Cuffaro, a un appuntamento del partito a Palermo, a un anno dall'avvio dell'esperienza amministrativa accanto al sindaco Roberto Lagalla.

Cuffaro ha parlato davanti a dirigenti e simpatizzanti nella segreteria del partito, per fare il punto sull'attività svolta dagli assessori e dai consiglieri democristiani a Palermo nel primo anno di consiliatura: "Noi vinceremo la nostra scommessa se riusciremo anche ad avere un partito pulito, che non deve avere bisogno di riconoscere errori gravi - ha detto Cuffaro -. Non ci saranno errori che condizioneranno la Dc nel suo aspetto etico e morale - ha assicurato Cuffaro -. Sarà questa la nostra arma migliore per raggiungere gli obiettivi. Dovremo essere severi con noi stessi e se riusciremo a tenere questa condotta tra quattro anni stravinceremo dappertutto".

Il commissario nazionale della Democrazia cristiana ha aggiunto: "Non so quando si voterà per le elezioni provinciali, ma noi faremo un grande risultato. Se si votasse domani saremmo abbondantemente oltre la doppia cifra. Devo andare in giro per l'Italia per vincere la scommessa di fare della Dc un partito nazionale e di partecipare con il nostro nome e il nostro simbolo alle elezioni europee".

Totò Cuffaro ha concluso: "Partendo dal nulla ma dalle idee e dai valori, siamo riusciti in due anni a creare una straordinaria comunità di persone. Siamo una grande famiglia di democristiani: un partito libero, aperto, plurale e democratico. Adesso dobbiamo stare ulteriormente attenti, perché potrebbe esserci un allargamento della nostra famiglia".

fonte: Dire