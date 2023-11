Stabilizzazione dei precari, Cambiano (M5S): "La politica si assuma la responsabilità"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Nel corso dei lavori tenutisi in data odierna, la I Commissione dell'Assemblea Regionale Siciliana - "Affari Istituzionali" ha fatto propria un'osservazione presentata a mia firma sulla nota di aggiornamento del documento di economia e finanza regionale, il principale strumento di programmazione economico-finanziaria della Regione.

L'osservazione in parola ha posto l'accento sulla rilevanza della problematica relativa ai lavoratori precari degli Enti Pubblici Territoriali e, su tutti, di quelli alle dipendenze dei Comuni.

Ritengo non più procrastinabile un'assunzione di responsabilità della Regione e di tutti gli Enti, anche sovraregionali, coinvolti al fine di restituire la doverosa serenità e le opportune garanzie ai tanti lavoratori ed alle tante famiglie che devono fare i conti con un rapporto di lavoro precario e privo di un adeguato orizzonte di certezze. In particolare, l'osservazione invita a impegnarsi ad individuare fattive soluzioni in favore dei circa 1200 dipendenti in servizio presso Enti in dissesto nei confronti dei quali incombe la scadenza del 31/12/2023.

Tale impegno appare indispensabile, non solo ai fini della continuità dei rapporti di lavoro in scadenza, a anche al fine della riconversione dei rapporti di lavoro in essere in rapporti a tempo indeterminato. Infine, l'osservazione ha evidenziato l'assoluta necessità di reperire fondi ed individuare strumenti utili all'integrazione oraria dei circa 12.000 lavoratori a tempo parziale, così da restituire serenità a tante famiglie siciliane e consentire una più efficacia azione amministrativa agli Enti che impiegano tale indispensabile forza lavoro.

Inoltre, proprio al fine di impegnare sin da subito il Governo Regionale a porre in essere azioni concrete negli ambiti appena descritti, in data odierna, nel corso della seduta d'Aula dell'Assemblea Regionale, ho presentato un apposito ordine del giorno.