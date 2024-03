Siccità in Sicilia, il governo regionale incontra il ministro Lollobrigida: "Servono interventi straordinari"

"L’emergenza siccità che sta interessando la Sicilia ci vede impegnati quotidianamente a tutela degli agricoltori dell’Isola, in primo luogo, ma anche di tutte le categorie danneggiate e dei cittadini in generale". A dichiararlo è stato il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che ha aggiunto: "Numerosi i provvedimenti che il mio governo ha già messo in atto, come l’istituzione di un’unità di crisi dedicata che è già al lavoro. E altri ne seguiranno, poiché il nostro obiettivo è quello di affrontare l’emergenza con determinazione e incisività. A questo scopo, è fondamentale il confronto continuo e la collaborazione con il governo nazionale".

In rappresentanza del governo regionale, il vicepresidente della Regione, Luca Sammartino, ieri ha incontrato a Roma il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida. "Ho chiesto - riferisce l’assessore all’agricoltura del governo Schifani - la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale per la siccità. La situazione senza precedenti che vive la nostra Regione necessita di interventi straordinari per la salvaguardia del sistema agricolo siciliano".