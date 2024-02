Rotazione manager in Sicilia, Di Paola (Pd): "Squallido mercato delle vacche"

"L'inguardabile spettacolo, messo in scena dalle forze politiche di “destra centro”, che governano la Sicilia, protagonisti di una volgare lottizzazione partitica dei cosiddetti manager della sanità siciliana, avvenuto sulla testa dei cittadini e in dispregio ad un sistema sanitario pubblico, sempre più abbandonato al suo destino, sempre più carente in tutti i territori della Sicilia, non soltanto grida vendetta, ma impone una decisa reazione di tutte le forze politiche del fronte democratico e progressista".

La dura presa di posizione arriva dal segretario provinciale del Partito democratico Simone Di Paola a pochi giorni dalle nomine, decise dalla Regione, che hanno pure interessato l'Asp di Agrigento.

"Non è possibile - aggiunge Di Paola -, mentre i nostri ospedali crollano sotto l’incuria e l’indifferenza di un governo regionale incapace e inadeguato, assistere a un così squallido mercato delle vacche, caratterizzato dal litigio fra caporioni impresentabili, interessati solo a spartirsi poltrone e cariche. Schifani e la sua maggioranza, come Musumeci prima di lui, non hanno ancora capito che è venuto il tempo, per la politica, di togliere le mani dalla sanità e di restituire il nostro sistema sanitario pubblico a una gestione compiutamente manageriale, che - conclude il segretario del Pd - sostituisca il merito e la competenza alla discrezionalità e al condizionamento del potere politico".