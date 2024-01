No al rigassificatore di Porto Empedocle, Ida Carmina (M5s): "Al fianco di don Angelo Chillura"

Dopo la presa di posizione di don Angelo Chillura, direttore della Biblioteca lucchesiana, che ha scritto una lettera al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per manifestare la sua contrarietà alla realizzazione del rigassificatore di Porto Empedocle, interviene pure il deputato del Movimento Cinque Stelle, Ida Carmina.

"Insieme a don Angelo - dice - abbiamo trovato piena convergenza su questa minaccia che incombe su Porto Empedocle e sui cittadini della città e della provincia di Agrigento a cui questo governo vuole imporre sulla base di decisioni unilaterali la realizzazione di un pericoloso ecomostro che può veramente distruggere il nostro corredo e patrimonio culturale, storico e identitario".

Carmina aggiunge: "E' un segnale di attenzione e di speranza quello che la chiesa con in testa don Angelo Chillura si sia mossa per dire no a questo assurdo rigassificatore. La mia battaglia è quella di tanti agrigentini, movimenti, associazioni, imprenditori, operatori del mare, della pesca e dei settori produttivi e soprattutto la società civile che è di totale dissenso alla linea dei governi nazionali e regionali".