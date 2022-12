Porto Empedocle, approvato il rendiconto di gestione: ci si avvia verso l’uscita dal dissesto finanziario

Il consiglio comunale di Porto Empedocle ha approvato in serata, con 8 voti favorevoli ed un astenuto su un totale di 9 consiglieri presenti, il Rendiconto di Gestione 2019, avviandosi così a concludere, con l’approvazione degli ultimi due esercizi del bilancio riequilibrato 2016/2021 già approvato dal Ministero dell’Interno, l’iter definitivo del dissesto da cui si prevede, realisticamente, di potere uscire entro marzo 2023.

Il sindaco Calogero Martello si è detto soddisfatto per il lavoro svolto dagli uffici finanziari e per il senso di responsabilità ancora una volta dimostrato dal consiglio comunale, confermando inoltre come priorità dell’azione politica del proprio mandato il riordino dei conti pubblici ed il ritorno del Comune ad una situazione economico-finanziaria non più dissestata e deficitaria, che consenta finalmente di potere programmare il rilancio della città a 360 gradi.