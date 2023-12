Personale Asu, Pace (Dc): "Ci sarà continuità lavorativa"

"Ancora una volta abbiamo dimostrato di essere dalla parte dei lavoratori. Ieri sera, subito dopo l'approvazione dell'articolo sulla stabilizzazione del personale Asu, avevo assunto un impegnato affinchè il risultato dell'Aula portasse già i primi frutti, assicurando la

continuità lavorativa oltre al 31 dicembre".

Lo dichiara il capogruppo della DC all'Ars, Carmelo Pace, che aggiunge: "Con la circolare firmata oggi pomeriggio dal dirigente Foti, gli enti utilizzatori potranno continuare a utilizzare il personale, senza la sospensione dei servizi".

Il deputato regionale prosegue: "Ringrazio il collega Abbate per aver lavorato in tandem in questi mesi e aver supportato l'azione per arrivare a questo importante risultato che assicurerà un futuro dignitoso a oltre tremila famiglie siciliane".