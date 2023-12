Sanità, La Rocca Ruvolo: "Finamente garantito servizio di pediatria nel Belìcino"

"Sarà garantita la continuità del servizio di pediatria nei comuni del Belìcino rimasto scoperto dopo il pensionamento della dottoressa Eleonora Cacioppo. Ringrazio il direttore del Distretto Sanitario di Sciacca, Giuseppe Lo Scalzo, e l’Asp di Agrigento per aver trovato una soluzione autorizzando per i comuni di Menfi, Montevago, Sambuca di Sicilia e Santa Margherita Belìce i due pediatri operanti nello stesso ambito territoriale, la dottoressa Francesca Di Leonardo e il dottore Antonio Ciancimino, ad acquisire, in deroga al massimale, le scelte di bambini di età compresa da 0 a 6 anni. Così, in attesa che venga fatto il bando per il pediatra come zona disagiata, tutti i bambini del territorio potranno avere la giusta assistenza sanitaria e le mamme possono stare tranquille”.

Lo ha scritto in una nota la deputata regionale e sindaco di Montevago, Margherita La Rocca Ruvolo.