Catanzaro (Pd): "La Sanità siciliana deve cambiare, a Sciacca al fianco dei siciliani"

"La salute è un diritto, non può essere un profitto". Così il capogruppo del PD all'Ars Michele Catanzaro annuncia la propria partecipazione alla manifestazione che si terrà domani a Scicca a tutela della sanità pubblica.

Il corteo avrà un tema specifico, cioè “Difendiamo l'Ospedale di Sciacca” che si snoderà domani 10 novembre nel centro storico della città agrigentina a partire dalle ore 10, hanno aderito sindaci, associazioni, organizzazioni professionali, categorie produttive e gente comune di tutto il comprensorio, un bacino d'utenza di oltre 100 mila residenti che per le cure sanitarie affluiscono all'Ospedale “Giovanni Paolo II”.



“Anche a Sciacca, come in precedenza a Palermo, Canicattì, Messina e in altre città siciliane – dice Catanzaro - saremo al fianco dei siciliani per difendere la sanità pubblica e per chiedere servizi efficienti. Crediamo in questa battaglia, da anni siamo in mezzo alla gente e urliamo con forza per avere garantito l'irrinunciabile diritto alla salute. Siamo purtroppo di fronte a governi che sono distanti dalla realtà e che non riescono ad attuare le norme esistenti per garantire prestazioni nei tempi prescritti. Una situazione intollerabile – conclude il capogruppo Dem all'Ars - che fa parte di un progetto con cui si punta a fare prevalere il privato sul pubblico, rendendo impraticabile l’accesso alle cure per le fasce piu? deboli e fragili della societa?. Noi non ci stiamo a saremo in piazza anche a Sciacca Venerdi 10 Novembre alle ore 10”.