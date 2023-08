Crisi idrica e assenza di decoro urbano, il Pd di Palma: “Amministrazione bendata"

"La nidificazione della tartaruga caretta caretta sulle spiagge palmesi e la visita del sottosegretario Sgarbi a Palma, sono solo due esempi della quotidiana autocelebrazione dell'amministrazione comunale finalizzata a distrarre le masse dalla cruda realtà che vede in atto una delle più drammatiche crisi idriche degli ultimi anni".

Inizia così una dura nota a firma del Pd di Palma di Montechiaro, che continua: "Turni ordinari di 2 settimane, con punte di oltre 3 settimane, in alcuni quartieri. Un guasto alla rete idrica costringe un intero quartiere (Pietre cadute) a un ritardo nell'erogazione idrica di circa 20 giorni. Una situazione che si ripete puntualmente ogni estate, nonostante le bollette salate pagate dagli utenti".

Anche rispetto alla Tari, dice il Pd, si registrerebbe una nuova criticità dell'amministrazione Castellino, con "bollette letteralmente impazzite che sono arrivate ad un centinaio di famiglie. Mero errore o un tentativo di rimpinguare le casse comunali? Una città che aspira allo sviluppo del turismo non può permettersi tali disservizi, a cui consegue, tra l'altro, un non indifferente problema di natura igienico-sanitaria".

La città, dice il Pd, "non può tollerare la presenza di erbacce (dalle sembianze quasi di arbusti) in diverse zone della città che denota un totale stato di abbandono e l’assoluta mancanza del decoro urbano in diversi quartieri come se ci fossero quartieri di serie A e quartieri di serie B".