Agricoltura. Catanzaro: “Dal governo regionale nessun sostegno al settore vitivinicolo"

“L’assessore Sammartino ha il dovere di fare chiarezza e dire se il governo regionale, così come sembra, intende abbandonare il settore vitivinicolo o se invece c’è la concreta intenzione di sostenere un comparto fondamentale per l’agricoltura, l’economia e l’occupazione in Sicilia”.

Lo dice Michele Catanzaro, capogruppo del Pd all’Ars, rivolgendosi all’assessore regionale all’Agricoltura Luca Sammartino in merito al sostegno, annunciato e mai arrivato, al settore vitivinicolo.



“Nei mesi scorsi – aggiunge Catanzaro – il gruppo Pd attraverso i propri rappresentanti in commissione Attività produttive, i deputati Dario Safina e Nello Dipasquale, aveva presentato una risoluzione che prevedeva un primo fondo complessivo da 35 milioni di euro per andare incontro alle perdite del settore dovute soprattutto ai danni provocati dal maltempo e dalla peronospora. Di queste somme era stato assicurato almeno lo stanziamento immediato di 20 milioni, dei quali ancora non c’è traccia. Il governo si era poi trincerato dietro la promessa di ulteriori fondi da individuare attraverso la prossima finanziaria regionale ma anche su questo versante adesso sembra esserci un ripensamento”.



“Non è accettabile che il governo regionale non sia in grado di andare incontro alle legittime richieste di un settore fondamentale come quello vitivinicolo attraverso un sostegno diretto o sollecitando un intervento del governo nazionale tramite il ministero dell’Agricoltura. Chiediamo all’assessore Sammartino ed al presidente Schifani – conclude Catanzaro - di dare una risposta certa alle aziende vitivinicole dalle quali, anche attraverso l’indotto, dipende la sopravvivenza di migliaia di famiglie siciliane”.