Anche Carmelo Pullara aderisce alla Democrazia cristiana, cerimonia ufficiale con Totò Cuffaro

Con quasi 10.000 preferenze ottenute, in occasione delle

elezioni regionali dello scorso autunno è stato il candidato più votato in provincia di Agrigento, è stato parlamentare regionale nella scorsa legislatura oltre che vice presidente della Commissione sanità all’Ars e presidente della Commissione speciale del Parlamento regionale.

Lui è Carmelo Pullara che ha deciso di aderire alla Democrazia Cristiana. Per quattro anni anche commissario

straordinario al Civico di Palermo, l’azienda sanitaria più importante del Sud Italia, ha deciso di ufficializzare il passaggio sabato 22 luglio alle 11,30 nella sede della Dc di Agrigento al Villaggio Mosè. Saranno presenti il segretario nazionale del partito, Totò Cuffaro e il capogruppo della Dc all’Ars Carmelo Pace.

“Carmelo deve considerare il nostro partito la sua casa - ha detto Cuffaro - e siamo felici di accoglierlo. Per il partito si tratta di un grande valore aggiunto, considerato che conosciamo la passione politica che anima ogni sua scelta e gli diamo il benvenuto”.

“Carmelo Pullara – aggiunge Carmelo Pace – è un grande

esponente della politica Agrigentina. È la storia che parla per lui. Tra l’altro la grande esperienza acquisita nella sanità e non solo, sarà utilissima alla Democrazia Cristiana, che cresce ogni giorno, per continuare ad affrontare i problemi che attanagliano la nostra terra e dare risposte alla collettività”.