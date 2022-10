Nuove adesioni alla Democrazia cristiana: Scibetta a Siculiana e Setticasi a Cianciana

La Nuova democrazia cristiana guidata da Totò Cuffaro continua ad aggiungere elementi in squadra: gli ultimi in ordine di tempo sono Giuseppe Scibetta, giovane ex consigliere comunale nominato commissario-coordinatore del partito a Siculiana, e Angela Setticasi, impiegata in amministrazione di ente pubblico che ha comunicato al presidente del Consiglio comunale di Cianciana la sua scelta di aderire alla Nuova Dc.

“Sono onorato e felice dell’incarico di grande responsabilità affidatomi dal presidente Cuffaro - ha detto Scibetta -. Nella mia se pur breve esperienza amministrativa ho cercato di rappresentare tutte le istanze dei miei concittadini, occupandomi del sociale e del nostro territorio. Oggi questo nuovo e prestigioso incarico mi dà la possibilità di occuparmi di politica e di farlo da componente di un grande partito. La Democrazia cristiana oggi è nuovamente in campo grazie alla lungimiranza del presidente Cuffaro. In provincia di Agrigento l’elezione del caro amico Carmelo Pace all’assemblea regionale ci darà la forza per ripartire e poter sperare nella rinascita della nostra provincia. Io farò la mia parte facendo squadra con tutti gli amici di Siculiana giovani e meno giovani ai quali sin da ora chiedo collaborazione e consigli. Ringrazio il consigliere Davide Lauricella, l’assessore Domenico Marsala e tutti gli amici che comporranno il direttivo e l’assemblea del partito. Insieme rifaremo grande la Democrazia cristiana”.

Angela Setticasi, attualmente consigliere comunale, eletta con 291 preferenze nella lista civica “Uniti per il bene comune” con Francesco Martorana sindaco nel 2018, è alla sua seconda esperienza dopo essersi affermata nella precedente legislatura come prima eletta.

“Sono consapevole - ha dichiarato - che tanto si potrà fare, a maggior ragione con la presenza attiva del commissario cittadino Aniello Paturzo cui mi lega un affermato e duraturo rapporto familiare e di amicizia ormai da più di vent’anni.

Sicura che il deputato regionale Carmelo Pace, persona che ha sempre dimostrato responsabilità, partecipazione e perseveranza, potrà essere un punto di riferimento per tutte le iniziative volte alla crescita e allo sviluppo della nostra comunità e dell’intero territorio agrigentino.

Una scelta, la mia, in piena sintonia con il commissario regionale Totò Cuffaro, nella consapevolezza che i valori della Democrazia cristiana varcheranno i confini della nostra Sicilia e che presto possano approdare anche al parlamento nazionale. La mia presenza nel partito sarà in accordo con il commissario cittadino Aniello Paturzo che ringrazio per avermi coinvolto in questo nuovo progetto anche per dare una degna rappresentazione delle donne nella politica attiva di Cianciana”.