Le adesioni alla Nuova DC si susseguono senza sosta: in squadra anche Vito Terrana

Continua ad accrescersi la squadra della Nuova Democrazia cristiana con nuove adesioni al partito che si susseguono un giorno dietro l’altro. L’ultimo a prendere parte al progetto di rinascita della Dc portato avanti da Totò Cuffaro è stato il consigliere comunale di Campobello di Licata Vito Terrana.

“Con orgoglio e determinazione - ha detto - ho deciso di aderire e di intraprendere un percorso con la Democrazia cristiana, mettendo al servizio del partito il mio impegno politico.

La scelta nasce da una serie di valori che mi accomunano ai principi saldi del partito: l'uomo, la libertà, la democrazia e l'amore per la nostra amata terra. Riportare l'uomo al centro di ogni iniziativa è la "mission", il focus, l'obiettivo che la politica ha l'obbligo di porsi. Soprattutto oggi, un momento storico, nel quale l'uomo con tutte le sue peculiarità, viene annegato da un crescendo personalismo, da un capitalismo sfrenato e da una profonda crisi di sistema, che trascura sempre più la visione dell'individuo non come priorità dell'azione politica amministrativa, ma come soggetto passivo non protagonista da cui attingere consensi.

Incoraggiato da questi sentimenti ed avendo stilato il mio programma elettorale ponendo l'uomo al centro della mia azione amministrativa, facendo mia una massima di Don Luigi Sturzo. Le rivoluzioni sono figlie di idee e di sentimenti prima che di interessi: trovo giusta collocazione alla realtà politica portata avanti con impegno e dedizione ma anche con visione e lungimiranza dal commissario regionale Totò Cuffaro e da Carmelo Pace, uomini ai quali mi lega profonda stima da oltre un ventennio, uomini che sapranno imporre con la forza delle proprie idee un cambio di passo alla politica regionale.

Non è un ritorno al passato, l'uomo ‘visto’ nelle sue molteplici esigenze e funzioni non è assolutamente un retaggio culturale, bensì una necessità per chi intende la politica servizio.

Per chi come me, ha lo scudo crociato nel cuore si realizza un sogno assopito ormai da anni”.