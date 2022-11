Nuova Democrazia cristiana, ennesima adesione al partito: in squadra anche Salvatore Agrò

Nella Nuova DC, che continua ad incrementare il numero delle adesioni, arriva anche il consigliere comunale di Porto Empedocle Salvatore Agrò.

“Dopo tantissimi al servizio di Porto Empedocle - detto - una certa stanchezza stava avendo il sopravvento a causa della povertà dell’offerta politica della mia città dove ormai la politica è diventata una cosa per pochi intimi, focalizzati per lo più su interessi personali specifici e quindi incapaci di dare una seria prospettiva di sviluppo alla città che così facendo è condannata ad un inesorabile declino.

Ho ritrovato grande motivazione grazie a Totò Cuffaro che ha dimostrato ancora una volta di essere un fuoriclasse della politica e che in poco tempo ha di fatto ricostruito la DC e ha ridato una casa a tutti quelli che come me sono animati dal desiderio di poter ritornare a fare politica con la “P” maiuscola, quella fatta di rapporti umani, di confronto leale, e di progetti da portare avanti nell’interesse della collettività.

Con la mia adesione si materializza inoltre un fatto storico, che mi procura un grandissimo orgoglio: la DC torna nel Consiglio comunale Empedoclino dopo tanti, troppi anni di assenza.

Ringrazio il coordinatore cittadino Giovanni Gangarossa per l’impegno e la qualità del lavoro posto in essere per riportare in auge la DC a Porto Empedocle e per la tenacia con la quale mi ha voluto in squadra.

Infine, un ringraziamento particolare va a Carmelo Pace con il quale mi complimento non solo per il superlativo risultato elettorale ma soprattutto per l’impegno con il quale sta lavorando alla ramificazione del partito in tutto il territorio provinciale”.