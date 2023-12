Movimento Cinque Stelle, Ida Carmina nominata nel comitato enti locali

Il deputato del Movimento Cinque Stelle, Ida Carmina, è stata nominata nel comitato Enti locali. "Ringrazio il presidente Giuseppe Conte - commenta - per la fiducia che mi ha accordato. L’esperienza da sindaco di Porto Empedocle è stata determinante e mi ha permesso di conoscere dall’interno e dall’esterno la macchina amministrativa e le refluenze politico-sociali".

"Il comitato - si legge in una nota -, come stabilito da regolamento, contribuisce all’azione politica del MoVimento 5 Stelle attraverso la formulazione di proposte e l’espressione di pareri coadiuvando il consiglio nazionale nell’esercizio delle proprie funzioni agevolando un lavoro di sintesi politica unitaria. Un augurio di buon lavoro a tutti i componenti dei comitati e in particolare alla cara collega Chiara Appendino designata ed eletta vicepresidente del M5S in sostituzione di Alessandra Todde che è candidata alla Presidenza della Regione Sardegna e a cui va il mio ringraziamento e tutto il mio supporto".