Lavoratori Esa, la solidarietà di Catanzaro: “Chiederemo al governo di assicurare stabilità gestionale all’ente”

"Esprimiamo il nostro sostegno ai lavoratori ed alle rappresentanze sindacali dell'Esa che chiedono garanzie occupazionali, un migliore utilizzo delle risorse lavorative e certezze sul futuro dell'ente". Lo ha dichiarato il vicecapogruppo Pd all'Ars Michele Catanzaro che, insieme al capogruppo Giuseppe Lupo, ha incontrato i lavoratori dell'Esa che hanno manifestato di fronte al palazzo della presidenza della Regione nel corso di una iniziativa promossa dai segretari regionali di categoria Tonino Russo (Flai Cgil Sicilia), Adolfo Scotti (Fai Cisl Sicilia) e Giuseppe La Bua (Uila Uil Sicilia).

"Abbiamo già predisposto un ordine del giorno da presentare in aula - dicono Catanzaro e Lupo - per chiedere al governo regionale di accogliere le proposte delle organizzazioni sindacali per la valorizzazione dei lavoratori e per assicurare stabilità gestionale all'ente".